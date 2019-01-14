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"Готовы наступать на Киев": в украинской армии заявили о ненависти к Порошенко

08:41
  • понедельник
  • 14 января 2019

В рядах ВСУ Порошенко стал вызвать больше раздражения, чем Путин

В украинской армии стремительно падает боевой дух и нарастает недовольство президентом страны Петром Порошенко.

Многие военнослужащие не хотят продолжать контракт с ВСУ, никто не понимает зачем из-за инцидента в Керченском проливе ехать на полигон и находиться там до весны, хотя все знают, что события 25 ноября являются ничем иным, как провокацией. Об этом говорится в письме офицера, поступившем в редакцию "Русской Весны".

На полигоне никто полезным не занимается, условия пребывания ужасные – сырые дрова, в палатках холодно, пишет он. Матросский и сержантский состав ходит в наряды фактически через день, но никаких доплат не получают. "Каждый четвертый кашляет, каждый третий ходит с температурой", - добавил офицер ВСУ.

"Единственное место, куда готовы пойти военные в наступление — это на Киев. Порошенко обсуждают намного чаще, чем Путина. И первого, кажется, ненавидят уже намного больше", - поделился офицер.

Кроме того, военнослужащий рассказал, что ему тяжело сохранить семью из-за того, что за год мало кто смог приехать домой хотя бы на месяц. Его дочь заявила, что стыдиться того, кем работает ее отец. "Лучше бы ты работал на заводе, как отец моей подруги", - пожаловалась девочка.

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