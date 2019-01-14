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Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

08:40
  • понедельник
  • 14 января 2019

Мужчина находится в критическом состоянии

Мэр Гданьска Павел Адамович, получивший ранение при нападении, находится в критическом  состоянии. Врачи пять часов оперировали пострадавшего, мужчина в реанимации.

Жестокое нападение  на политика произошло во время благотворительного концерта в воскресенье вечером.  Перед завершением  праздничной программы злоумышленник забрался на сцену, подбежал к мэру и нанес ему несколько ударов в грудь и в живот. Об этом сообщает "ТВ Центр".

27-летний нападавший ранее уже был судим за ограбление. Его задержали. Известно, что на мероприятие он прошел по поддельному  удостоверению журналиста. Свои действия мужчина объяснил желанием отомстить за пытки, которым он якобы подвергался в тюрьме.

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Мэр Гданьска Павел Адамович
Мэр Гданьска Павел Адамович
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