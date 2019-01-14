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Трамп пригрозил Турции разорением

09:40
  • понедельник
  • 14 января 2019

США уничтожат экономику Турции в случае нападения на курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп обрушился с угрозами на Турцию, в своем Twitter он пообещал устроить полное разорение Анкаре, если после ухода американских войск Турция будет атаковать сирийских курдов. Как следует из того же заявления главы Белого дома, к выводу своих  подразделений США приступили в понедельник.

Между тем, в один из районов близ турецко-сирийской границы только сейчас смогли доставить гуманитарную помощь. Российские военные привезли продукты и теплую одежду. Подробности смотрите в репортаже корреспондента телеканала "ТВ Центр" Тимура Абдуллаева (см. видео).

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