Трамп пригрозил Турции разорением

США уничтожат экономику Турции в случае нападения на курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп обрушился с угрозами на Турцию, в своем Twitter он пообещал устроить полное разорение Анкаре, если после ухода американских войск Турция будет атаковать сирийских курдов. Как следует из того же заявления главы Белого дома, к выводу своих подразделений США приступили в понедельник.

Между тем, в один из районов близ турецко-сирийской границы только сейчас смогли доставить гуманитарную помощь. Российские военные привезли продукты и теплую одежду. Подробности смотрите в репортаже корреспондента телеканала "ТВ Центр" Тимура Абдуллаева (см. видео).