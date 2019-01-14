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У самолета на рейсе Тюмень - Ханты-Мансийск загорелся двигатель

08:47
  • понедельник
  • 14 января 2019

О ЧП рассказали пассажиры

В аэропорту Тюмени у лайнера ATR-72 авиакомпании UTair загорелся двигатель. Как пишет URA.RU, инцидент произошел во время взлета.

По словам пассажиров, когда все заняли свои места, самолет завелся и из правого двигателя повалил дым. Экипаж тут же начал эвакуацию пассажиров.

В пресс-службе аэропорта "Рощино" пояснили, что самолет должен был вылететь из Тюмени в Ханты-Мансийск. Он находился на стоянке, когда произошло задымление. В салоне находилось 46 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

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