ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Японии нелепо оправдались за отказ от брифинга после переговоров с Россией

09:05
  • понедельник
  • 14 января 2019

МИД Японии счел заявление Марии Захаровой странным

В Москве неправильно поняли реакцию Токио на предложение провести совместную пресс-конференцию по итогам переговоров двух министров иностранных дел. МИД Японии не отказывался от этого формата, хоть и считает его неуместным.

"Это странно <…> Я не слышал о том, чтобы по ходу переговоров делались совместные заявления для журналистов. Но японская сторона не отказывалась от пресс-конференции", - сообщил телеканал NHK. Официальный комментарий МИД страны получить сложно, поскольку в понедельник, 14 января, в Японии отмечается национальный праздник – День Совершеннолетия, пишет ТАСС.

Переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно пройдут в Москве 14 января. Главы МИД обсудят проблему мирного договора.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что японская сторона отказалась проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

"С одной стороны, информационное нагнетание ситуации перед переговорами, создание действительно очень нервозной атмосферы и в Японии, да в общем-то, и в целом по этой повестке. С другой стороны - отсутствие желания выйти к прессе по итогам переговоров, рассказать, чем они завершились. Странный подход? Более чем", - удивилась дипломат.

Читайте также:
Главное сегодня
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.