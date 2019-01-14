В Японии нелепо оправдались за отказ от брифинга после переговоров с Россией

МИД Японии счел заявление Марии Захаровой странным

В Москве неправильно поняли реакцию Токио на предложение провести совместную пресс-конференцию по итогам переговоров двух министров иностранных дел. МИД Японии не отказывался от этого формата, хоть и считает его неуместным.

"Это странно <…> Я не слышал о том, чтобы по ходу переговоров делались совместные заявления для журналистов. Но японская сторона не отказывалась от пресс-конференции", - сообщил телеканал NHK. Официальный комментарий МИД страны получить сложно, поскольку в понедельник, 14 января, в Японии отмечается национальный праздник – День Совершеннолетия, пишет ТАСС.

Переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно пройдут в Москве 14 января. Главы МИД обсудят проблему мирного договора.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что японская сторона отказалась проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

"С одной стороны, информационное нагнетание ситуации перед переговорами, создание действительно очень нервозной атмосферы и в Японии, да в общем-то, и в целом по этой повестке. С другой стороны - отсутствие желания выйти к прессе по итогам переговоров, рассказать, чем они завершились. Странный подход? Более чем", - удивилась дипломат.