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Погибшим при взрыве в Шахтах оказался ребенок

09:30
  • понедельник
  • 14 января 2019

Ранее сообщалось, что жертвой ЧП стала женщина

В Ростовской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты. При разборе спасены семь человек, в том числе двое детей.

На данный момент устанавливается судьба четырех жильцов. Эпицентр находился на самом верхнем, девятом этаже. Всего там располагались четыре квартиры. Все они полностью разрушены, обвалились перекрытия и на восьмом этаже, передает "ТВ Центр".

По последней информации, один человек погиб – им оказался ребенок, а не женщина, как сообщалось ранее – и еще восемь пострадали. Как заявил губернатор региона, который прибыл на место ЧП, причина взрыва - утечка бытового газа. Ранее на резкий запах жаловался один из жителей. Дом сейчас эвакуирован.

"Предварительно, взрыв произошел на девятом этаже в подъезде №2 . В доме 72 квартиры. Поисково-спасательные работы продолжаются", - заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.

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Взрыв газа в доме в Шахтах
Взрыв газа в доме в Шахтах
Взрыв газа в доме в Шахтах
Взрыв газа в доме в Шахтах
Взрыв газа в доме в Шахтах
Взрыв газа в доме в Шахтах
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