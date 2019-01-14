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Под завалами многоэтажки в Шахтах заблокированы люди

08:55
  • понедельник
  • 14 января 2019

Из дома эвакуированы 140 человек

Под завалами частично обрушившегося дома в городе Шахты Ростовской области остаются люди. Как сообщает "Интерфакс", сотрудники МЧС пытаются добраться до выживших.

Из-под обломков уже достали восемь человек, в том числе двухлетнего малыша и его мать. Один человек погиб.

Рано утром 14 января в девятиэтажном доме на улице Хабарова в Шахтах погремел взрыв. За ним последовало обрушение двух последних этажей здания. Из дома эвакуированы 140 человек, 13 жителей получили травмы. 

По предварительным данным, причиной взрыва стали нарушения при эксплуатации газового оборудования. Предположительно взорвался газовый баллон.

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