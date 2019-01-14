Шарапова жестко унизила британку

Россиянка всухую обыграла Хэрриет Дарт на первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла британку Хэрриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу Шараповой, которая посеяна на турнире под 30-м номером. Матч продолжался один час три минуты.

На втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису Шарапова сыграет со шведкой Ребекой Петерсон, а в третьем может встретиться с действующей чемпионкой датчанкой Каролин Возняцки, пишет Sports.ru.

Чемпионат Australian Open проходит в австралийском Мельбурне с 14 по 27 января 2019 года.