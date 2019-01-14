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Брошенная жена публично врезала изменщику Аршавину

09:28
  • понедельник
  • 14 января 2019

Экс-супруга назвала футболиста пацаном

Жена Андрея Аршавина Алиса публично рассказала об изменах футболиста. По словам женщины, они с мужем уже давно не живут вместе.
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"Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан", — заявила Аршавина в интервью "СтарХиту". Алиса возмущена, что Андрей не уделяет внимание своему ребенку. "Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел", - пожаловалась она.

Аршавина настолько обижена на мужа, что готова выдать все семейные тайны, лишь бы побольнее врезать футболисту. "Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки", - сказала Алиса журналистам.

Напомним, о разводе Аршавина стало известно в конце декабря 2018 года. Пара прожила вместе 7 лет, Алиса родила спортсмену дочь Есению. Поводом для разрыва стали многочисленные измены Андрея. В последнее время в СМИ активно обсуждался роман футболиста и 21-летней стюардессы.

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