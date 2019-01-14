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Кокорин серьезно заболел в СИЗО

09:55
  • понедельник
  • 14 января 2019

Футболист пожаловался на мучительную боль

Члены Общественной наблюдательной комиссии рассказали, что беспокоит футболиста Александра Кокорина в СИЗО. С жалобами обратился сам спортсмен.

Нападающий петербургского "Зенита" сообщил, что за время пребывания в "Бутырке" у него обострилась старая травма и вернулись боли. В 2018 году у футболиста были повреждены крестообразные связки.

"Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает", - сообщил он им во время игры в пинг-понг в спортивной камере СИЗО. Об этом пишет газета "Известия". По словам Кокорина, обращаться к врачам СИЗО он не намерен, а врачи с воли ему вряд ли смогут помочь.

В октябре Кокорин, его брат Кирилл, футболист Павел Мамаев, а также детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в центре Москвы. Пострадали водитель ведущей одного из федеральных телеканалов Виталий Соловчук, а также начальник департамента Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Футболистов задержали и поместили под стражу. В декабре суд продлил их арест до 8 февраля.

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