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Госдума намерена обезопасить дома от взрывов новым законопроектом

09:57
  • понедельник
  • 14 января 2019

В квартирах начнут устанавливать газовые плиты с автоотключением

В Госдуме предложили оснастить дома газовыми плитами с автоматическим отключением газа, чтобы избежать повторения трагедии в Магнитогорске, в результате которой погибли 39 человек.

Все новостройки и дома после капитального ремонта необходимо оснащать безопасными плитами, которые будут блокировать поступление газа, если пламя конфорки погаснет, пишет газета "Известия". 

Инициативу поддержали в "Газпроме". В Минстрое предлагают увеличить содержание одорантов в газе – чтобы более резкий запах позволял быстрее выявить утечку.

В понедельник, 14 января, стало известно о взрыве газа в жилом многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области. Эпицентр взрыва находился на 9 этаже в 71 квартире. Погиб один ребенок, одна женщина получила тяжелые травмы, семь человек спасены, двое обнаружены под завалами – их извлекают. Всего из здания было эвакуировано 140 человек. В ликвидации последствий ЧП участвуют 116 человек и 35 единиц техники.

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