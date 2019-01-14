Госдума намерена обезопасить дома от взрывов новым законопроектом

В квартирах начнут устанавливать газовые плиты с автоотключением

В Госдуме предложили оснастить дома газовыми плитами с автоматическим отключением газа, чтобы избежать повторения трагедии в Магнитогорске, в результате которой погибли 39 человек.

Все новостройки и дома после капитального ремонта необходимо оснащать безопасными плитами, которые будут блокировать поступление газа, если пламя конфорки погаснет, пишет газета "Известия".

Инициативу поддержали в "Газпроме". В Минстрое предлагают увеличить содержание одорантов в газе – чтобы более резкий запах позволял быстрее выявить утечку.

В понедельник, 14 января, стало известно о взрыве газа в жилом многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области. Эпицентр взрыва находился на 9 этаже в 71 квартире. Погиб один ребенок, одна женщина получила тяжелые травмы, семь человек спасены, двое обнаружены под завалами – их извлекают. Всего из здания было эвакуировано 140 человек. В ликвидации последствий ЧП участвуют 116 человек и 35 единиц техники.