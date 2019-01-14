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Гороскоп на сегодня, 14 января

09:59
  • понедельник
  • 14 января 2019

Что ждет знаки зодиака в первый день рабочей недели

ОВНЫ – Профессиональные амбиции сейчас стоит отодвинуть на второй план. Интересы семьи потребуют много внимания.

ТЕЛЬЦЫ – Благоприятный день. Появится шанс наладить отношения с родственниками. Семейные конфликты останутся в прошлом.

БЛИЗНЕЦЫ – Возможны незапланированные расходы. Они будут связаны с развлечениями, неожиданными визитами и поездками.

РАКИ – Не торопитесь с принятием решений. Обходите острые углы и занимайтесь только текущими делами. Сегодня есть риск наделать ошибок.

ЛЬВЫ – Избегайте лишней откровенности и критических оценок. Решайте проблемы, а не пытайтесь изменить чью-то позицию.

ДЕВЫ – Новости этого дня вызовут сильный эмоциональный отклик и заставят переоценить ваш вклад в какие-то отношения. 

ВЕСЫ – Вам удастся расстаться со старыми обидами и комплексами, преодолеть внутренние ограничения и вновь поверить в себя.

СКОРПИОНЫ – Вы сможете исправить совершённые раньше ошибки. Представится шанс изменить планы на будущее, сделав их более реалистичными.

СТРЕЛЬЦЫ – Снижения нагрузки не предвидится. Придётся заняться некоторыми организационными вопросами, чтобы облегчить себе жизнь.

КОЗЕРОГИ – Попытавшись кем-то манипулировать, вы можете попасть в собственные сети и потерять расположение нужных людей. 

ВОДОЛЕИ – Захочется отстоять свою позицию. Это имеет смысл только при условии, что у вас есть существенные аргументы.

РЫБЫ – Вы успеете хорошо поработать и отлично повеселиться. Если перед вами стоят серьёзные задачи, ничто и никто не сможет отвлечь вас от их решения.

Астрологический прогноз предоставлен сайтом "Включи Настроение".

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