Гороскоп на сегодня, 14 января

Что ждет знаки зодиака в первый день рабочей недели

ОВНЫ – Профессиональные амбиции сейчас стоит отодвинуть на второй план. Интересы семьи потребуют много внимания.

ТЕЛЬЦЫ – Благоприятный день. Появится шанс наладить отношения с родственниками. Семейные конфликты останутся в прошлом.

БЛИЗНЕЦЫ – Возможны незапланированные расходы. Они будут связаны с развлечениями, неожиданными визитами и поездками.

РАКИ – Не торопитесь с принятием решений. Обходите острые углы и занимайтесь только текущими делами. Сегодня есть риск наделать ошибок.

ЛЬВЫ – Избегайте лишней откровенности и критических оценок. Решайте проблемы, а не пытайтесь изменить чью-то позицию.

ДЕВЫ – Новости этого дня вызовут сильный эмоциональный отклик и заставят переоценить ваш вклад в какие-то отношения.

ВЕСЫ – Вам удастся расстаться со старыми обидами и комплексами, преодолеть внутренние ограничения и вновь поверить в себя.

СКОРПИОНЫ – Вы сможете исправить совершённые раньше ошибки. Представится шанс изменить планы на будущее, сделав их более реалистичными.

СТРЕЛЬЦЫ – Снижения нагрузки не предвидится. Придётся заняться некоторыми организационными вопросами, чтобы облегчить себе жизнь.

КОЗЕРОГИ – Попытавшись кем-то манипулировать, вы можете попасть в собственные сети и потерять расположение нужных людей.

ВОДОЛЕИ – Захочется отстоять свою позицию. Это имеет смысл только при условии, что у вас есть существенные аргументы.

РЫБЫ – Вы успеете хорошо поработать и отлично повеселиться. Если перед вами стоят серьёзные задачи, ничто и никто не сможет отвлечь вас от их решения.

Астрологический прогноз предоставлен сайтом "Включи Настроение".