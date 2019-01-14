Самая красивая актриса России умерла в хосписе от рака

14 января Анне Самохиной могло бы исполниться 56 лет

Заслуженная артистка Российской Федерации Анна Самохина прожила короткую, но очень насыщенную жизнь. Удивительной красоты внешность Самохиной навсегда закрепила за ней образ русской femme fatale – загадочной, недоступной и прекрасной женщины.

Самохина скончалась на 48-ом году жизни 8 февраля 2010 года. Сегодня, 14 января, ей могло бы исполниться 56 лет. В 2009 году у актрисы нашли рак желудка в последней стадии, последние дни перед смертью она провела в хосписе, но даже там старалась выглядеть красивой.

Самохина (в девичестве - Подгорная) родилась в городе Гурьевске в Кемеровской области, а выросла в Череповце. Ее детство было тяжелым – отец к 30 годам стал хроническим алкоголиком, а Анне и ее сестре из-за отсутствия места приходилось спать на полу общей кухни заводского общежития. Когда будущей актрисе было семь, отец спился и умер. Матери пришлось поднимать двух девочек самостоятельно. Ей удалось получить комнату в коммунальной квартире и переехать из общежития, однако жизнь не стала легче – соседи пили, ругались и устраивали поножовщину.

"Пьяные драки, крики, женский визг, мат и звон разбитого стекла — все это было привычным для нас, не пугало и не удивляло", - рассказывала Самохина о своем детстве.

Трудное детство показало Самохиной, что в жизни можно полагаться только на себя, а еще во что бы то не стало нужно выбраться из провинциальной безысходности и бедности.

После восьмого класса Анна поступила на актерское отделение Ярославского театрального училища. В 16 лет вышла замуж за 24-летнего однокурсника Александра Самохина и взяла его фамилию. После окончания училища чету Самохиных направили по распределению в Ростовский ТЮЗ, спустя год актриса ушла в декрет и родила дочь. Через два месяца Самохина вышла на сцену, но работа в театре не задалась.

Профессиональную судьбу Самохиной решил представитель Одесской киностудии, который разыскивал актрису на главную женскую роль в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Узник замка Иф" по роману Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". После выхода фильма карьера Самохиной стремительно пошла вверх. Она снялась в таких фильмах как "Воры в законе", "Дон Сезар де Базан", "Царская охота".

В 1989 году Самохина переехала в Ленинград и продолжила сниматься в кино. В 90-е случился кризис, и в карьере актрисы произошел простой. В этот же момент она разводится с Александром и выходит замуж за бизнесмена Дмитрия Конорова. Со вторым супругом Самохина открывает ресторан, но кино не забрасывает. Однако после семи лет брака пара распалась. В 2004 году актриса вышла замуж в третий раз, но отношения тоже оказались неудачными.

"Мои отношения с мужчинами прямо как психологом написаны: это же роковые цифры. Три года, семь лет, пятнадцать лет… Даже смешно! Сейчас я хочу находиться в состоянии свободы и покоя. Никаких больше браков, замужеств - Боже упаси!", - рассказывала актриса после третьего развода.

В последние пять лет жизни Самохина часто снималась в кино и сериалах – "Бандитский Петербург", "Цвет пламени", "Семейный дом", "Гена Бетон".

О страшной болезни Самохина узнала в 2009 году, когда уехала с сестрой отдыхать на Гоа. В больнице ей диагностировали рак желудка в последней стадии. По мнению врачей, болезнь могли спровоцировать диеты, сильные стрессы и курение, пишет StarHit.

Актриса ушла из жизни 8 февраля 2010 года, ее похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.