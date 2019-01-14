Меган Маркл задумала проучить надменную Кейт Миддлтон

Отношения между герцогинями становятся все более напряженными

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 9 января отпраздновала 37-летие. Накануне праздника беременная Меган Маркл призналась, что готовит для Кейт особый подарок, чтобы улучшить их отношения. Однако принц Гарри и Меган на день рождения не пришли.

Само торжество было скромным. На чаепитии, которое прошло в Кенсингтонском дворце, присутствовали только самые близкие – принц Уильям и дети.

Почему Меган и Гарри в итоге не пригласили на день рождения Кейт, не известно. Однако через пару дней появилась информация, что Маркл затаила обиду на Миддлтон. Герцогиня Сассекская вычеркнула принца Уильяма и его жену из списка претендентов на звание крестных ее будущего малыша. Ситуацию прокомментировала королевский эксперт Андреа Боэлк.

"Одним из кандидатов на эту роль может стать Джессика Малрони. У нее есть большие шансы стать крестной матерью, она ведь лучшая подруга герцогини. Или ей может стать принцесса Евгения. Она и Меган Маркл очень близки. К тому же она тоже живет в Кенсингтонском дворце. Маловероятно, что это будут Уильям и Кейт", – цитирует слова Боэлк "Дни.ру".

Более того, эксперт сделала предположение о том, что герцогиня пригласит своих звездных друзей, например, Серену Уильямс или Мишу Нону. Герцог и герцогиня Сассекские ожидают появления первенца весной 2019 года.