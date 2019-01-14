Жуткие рассказы очевидцев о взрыве в Шахтах

В результате ЧП погибла женщина

Один человек погиб, ещё семеро пострадали в результате взрыва бытового газа в Ростовской области. ЧП произошло в жилом доме города Шахты. По данным МЧС, под завалами могут находиться четыре человека. На месте работают более 500 спасателей и десятки единиц спецтехники. Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим.

Первые кадры с места ЧП. Ударной волной буквально снесло несколько квартир верхних этажей. Эпицентр взрыва - девятый этаж, 71-я квартира. По предварительной версии, там произошёл взрыв газовоздушной смеси. О том, что произошло в Шахтах, "ТВ Центру" рассказали очевидцы.

- Взрыв был в 06:15. Хлопок такой резкий, сильный. Все аж содрогнулось.

- Сильный взрыв. Диван прыгал.

- Взрыв, хлопок, как выстрел. И все. А потом пошли звуки машин.

Повреждены четыре квартиры - две на девятом этаже и две - на восьмом. В них проживали 12 человек. Из-под завалов спасатели оперативно эвакуировали жильцов пострадавших квартир. Семеро спасены. Женщина, проживающая в 71-й квартире, погибла. Ее ребенок с отцом доставлены в больницу в стабильном состоянии. О судьбе четверых человек пока ничего неизвестно.

"Сегодня в 6 часов, 18 минут в оперативную смену Главного управления МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о том, что в городе Шахты, улица Хабарова, 16 предварительно, в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.

Жильцы подъезда - 43 человека - находятся в пункте временного размещения, развернутого в ближайшей школе. Там же и 140 жильцов всего дома. По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело.

"Председатель СК поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. По поручению главы СК Александра Бастрыкина работу опытных следователей и следователей-криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО", - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Девятиэтажка построена всего четверть века назад. Дом газифицирован. В нем - 72 квартиры. Насколько пострадало здание, делать выводы еще рано. Решение о расселении примут только после его обследования строения. Сейчас дом обесточен. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и другие экстренные службы. МЧС открыло горячую линию. На месте работают психологи. В аэропорту Ростова-на-Дону для проведения санитарно-авиационной эвакуации в готовность приведен самолет Ан-148 с медицинскими модулями.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".