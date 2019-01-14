Нелогичный Трамп втянул США и Турцию в новый конфликт

Президент США допустил серьезную ошибку

Дональд Трамп призвал остановить бесконечные войны и объявил о начале вывода американских войск из Сирии. После чего пригрозил Турции экономическим опустошением, если страна решит напасть на сирийских курдов. О серьёзных намерениях президента весь мир по традиции узнал из его личного блога в соцсети.

Американские войска покидают Сирию. Широкая общественность узнала об этом по традиции из Twitter президента США. Не изменил себе Трамп и в остальном - сообщение оказалось противоречивым и дающим серьезную почву для размышлений об истинных намерениях Вашингтона.

"Начинаем давно назревший вывод войск из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата исламистов с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если они преобразуются. Истощим Турцию экономически, если она ударит по курдам", - написал Трамп.

О начале вывода войск месяц спустя после принятого решения Трамп сообщает будто с облегчением, отмечает "ТВ Центр". Говорит о мире в целом - мол, пора прекратить бесконечные войны. Но в следующей же фразе заявляет: наибольшую выгоду от присутствия США в Сирии получили Россия, Иран и сама Сирия, а Турцию грозится фактически уничтожить, если та будет наносить удары по курдам. Эта тема крайне болезненна для Анкары. Турецкая артиллерия уже неоднократно обстреливала отряды самообороны, состоящие в основном как раз из курдов. А руководство страны сообщало о планах провести масштабную операцию на границе Турции с Сирией со вполне очевидной целью. Но сдерживало присутствие войск США, которые поддерживают курдов. Теперь Америка уходит из Сирии, но предупреждает, что Анкаре крайне не нравится.

"Турция борется с террористами, а не с курдами. Мы будем защищать курдов и других сирийцев от всех террористических угроз. Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой", - заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Предполагается, что вывод американских войск из Сирии растянется на 100 дней. При этом неназванный источник в Пентагоне сообщил: выводятся в первую очередь техника, а военнослужащие остаются. Сейчас их в Сирии около двух тысяч. При условии хорошей выучки - вполне достаточный контингент для борьбы с террористами. Тем более, что Трамп заявляет: основные группировки разгромлены, но могут быть еще очаги сопротивления. Впрочем, эксперты говорят, что помпезный вывод войск для Вашингтона - скорее ширма, которой он пытается прикрыть промахи возглавляемой им западной коалиции. Ведь операция российских ВКС в Сирии нанесла куда более серьезный удар по террористам, чем многолетние действия США и их союзников на ограниченной территории Сирии. А об участии коалиции в гуманитарной операции и вовсе говорить не приходится. В отличие от России, для которой помощь сирийскому народу дело само собой разумеющееся.

Госсекретарь США Майк Помпео в эти дни совершает большое турне по Ближнему Востоку. Уже посетил Катар, Иорданию, Саудовскую Аравию, Ирак. Всего в планах поездки девять стран. Из итогов пока лишь сухие строчки информационных сообщений Госдепартамента. Эксперты по региону видят задачу Помпео в следующем.

"Одна из самых больших целей, которые Помпео хочет достичь в своей поездке - развеять сомнения и опасения, которые союзники на Ближнем Востоке испытывают в отношении политики Соединенных Штатов", - сказал политолог из Иордании Муса Каллаб.

Сомнения и опасения возникли как раз после решения Белого дома вывести войска из Сирии. Оценили его далеко не все. А тут еще Трамп подлил масла в огонь жестким заявлением в отношении Турции.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".