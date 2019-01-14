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Порошенко выпустит камикадзе на Донбасс

11:00
  • понедельник
  • 14 января 2019

Стало известно, какую взятку президент Украины заплатил Турции за томос

Президент Украины Петр Порошенко закупил  у Турции партию беспилотников, которые нельзя применить в современной высокотехнологичной войне. Об этом сообщил волонтер АТО Юрий Касьянов.

По мнению блогера, таким образом Порошенко рассчитался за томос об автокефалии. В будущем ударные беспилотники Bayraktar TB2 будут использоваться украинской армией в Донбассе, пишет "ПолитНавигатор".

Касьянов сообщил, что заказанные у Турции средства значительно проигрывают существующим на рынке аналогам. Он приводит в пример закупки, произведенные армией Азербайджана, которая приобрела у Израиля дроны-камикадзе IAI Harop и ADS Orbiter 1K.

Ранее Порошенко сделал ряд громких заявлений перед выборами. В частности, он отказался верить в каноничность РПЦ.

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