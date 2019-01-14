Украинские солдаты отказалась воевать

Рота мотопехоты ВСУ в полном составе отказалась выполнять боевые задачи в Донбассе

Вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась выполнять боевые задачи в Донбассе.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, военнослужащие украинской армии "ждут ротации и хотят вернуться домой живыми". Задержаны командир роты и командиры взводов, по факту неподчинения ведется разбирательство, пишет "Газета.Ru".

Ранее офицер ВСУ рассказал, что в украинской армии стремительно падает боевой дух и нарастает недовольство президентом страны Петром Порошенко.

Боевые действия на востоке Украины начались в апреле 2014 года. Киев начал антитеррористическую операцию (АТО) против ДНР и ЛНР, в апреле 2018 гола формат АТО сменился на операцию объединенных сил (ООС). За минувший год в Донбассе погибло 25 военнослужащих, 84 получили ранения.