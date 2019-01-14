"Готовят реванш": на Украине оценили возможность войны с Россией

В Киеве также ждут опасность с белорусской границы

На Украине оценили вероятность войны с Россией. Ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что она минимальна. До президентских выборов на Украине войны между государствами точно не будет.

"Кремль очень надеется на наши выборы, надеется на то, что Украина может резко изменить вектор своего развития с проевропейского на пророссийский. Они готовят реванш", - заявил он в интервью украинскому изданию "Факты".

Вероятность полномасштабного наступления, в случае, если Россию не устроят результаты украинских президентских выборов, также мала, считает эксперт. "Путин уже понял, что Украина — это не легкая добыча. Но мы готовимся отразить наступление", - подчеркнул он.

Украина не исключает, что опасность может возникнуть со стороны Белоруссии, поскольку "Кремль пытается поглотить Минск". Киев уделяет особое внимание охране украино-белорусской границы, сообщил Богдан.

С конца минувшего года президент Белоруссии Александр Лукашенко выражает опасения, что Москва хочет включить Белоруссию в состав России. В новогоднем поздравлении президент призвал народ укреплять свою государственность. В свою очередь в Кремле уточнили, что никаких разговоров об интеграции России и Белоруссии не ведется.