Любовница Криса Кельми набросилась на его жену

Появились неожиданные подробности личной жизни певца

Пассия умершего артиста Полина Белова заявила, что они с Кельми собирались пожениться. Однако его бывшая жена отказывалась дать развод, поскольку не хотела потерять элитную недвижимость в центре Москвы.

"Три года назад пытался расторгнуть брак, но она запротестовала. Мы с Крисом были вместе с 2012 года, и Людмила просто испугалась, что он женится на мне", - пожаловалась Полина порталу "Дни.ру".

Кроме дома в Подмосковье, где скончался певец, у него была четырехкомнатная квартира на Смоленском бульваре и однушка на Делегатской улице. Все это оценивается примерно в 70 миллионов рублей.

Законная жена артиста решила оклеветать любовницу и обвинила ее в воровстве в 2017 году. "Она придумала ту историю, и Крис перестал со мной общаться. От любимого мне остались лишь мягкие игрушки. В ближайшее время поеду на могилу и оставлю там белого котенка. Он обожал усатых-полосатых. Когда-то у него жили сразу 22 питомца. Все время мучаюсь. Сколько новогодних ночей он был со мной – и ничего. А тут оказался с ней. Видите, что получилось!", - сказала Белова.

Крис Кельми скончался в новогоднюю ночь. Согласно завещанию музыканта, его кремировали. Прах Кельми планируют развеять над Атлантикой.

Ранее сообщалось, что брат музыканта Валентин пожаловался на то, что вдова и сын певца не общаются с ним. Валентин предположил, что они боятся потерять наследство. Брат певца заявил, что отказывается от претензий на имущество певца.