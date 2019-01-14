ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поврежденный взрывом дом в Шахтах может рухнуть

12:50
  • понедельник
  • 14 января 2019

Спасатели укрепляют несущие конструкции

Спасатели проводят работы по укреплению многоквартирного дома в Шахтах, где утром в понедельник произошел взрыв газа, поскольку есть угроза его дальнейшего обрушения.

Специалисты укрепляют несущие конструкции и межэтажные перекрытия лестничных маршей. На подмогу в Шахты вылетели альпинисты из Сочи.

"Возможно дальнейшее обрушение здания. Приводятся в действие специальные подпорки", - сообщили РИА Новости в региональном МЧС.

Взрыв газа на девятом этаже 72-квартирного дома на улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области произошел утром 14 января. В результате обрушились квартиры на двух этажах. Из дома были эвакуированы 140 человек. На данный момент известно об одной погибшей, двое госпитализированы. Продолжается поиск четырех человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Президент России Владимир Путин поручил оказать пострадавшим помощь. Семья погибшей женщины получит компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв газа в доме в Шахтах
Взрыв газа в доме в Шахтах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.