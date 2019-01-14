Поврежденный взрывом дом в Шахтах может рухнуть

Спасатели укрепляют несущие конструкции

Спасатели проводят работы по укреплению многоквартирного дома в Шахтах, где утром в понедельник произошел взрыв газа, поскольку есть угроза его дальнейшего обрушения.

Специалисты укрепляют несущие конструкции и межэтажные перекрытия лестничных маршей. На подмогу в Шахты вылетели альпинисты из Сочи.

"Возможно дальнейшее обрушение здания. Приводятся в действие специальные подпорки", - сообщили РИА Новости в региональном МЧС.

Взрыв газа на девятом этаже 72-квартирного дома на улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области произошел утром 14 января. В результате обрушились квартиры на двух этажах. Из дома были эвакуированы 140 человек. На данный момент известно об одной погибшей, двое госпитализированы. Продолжается поиск четырех человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Президент России Владимир Путин поручил оказать пострадавшим помощь. Семья погибшей женщины получит компенсацию в размере одного миллиона рублей.