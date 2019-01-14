Названа точная дата премьеры последнего сезона "Игры престолов"

Новые серии выйдут раньше, чем было запланировано

Американский канал HBO рассекретил дату выхода заключительного сезона сериала "Игра престолов". Первый эпизод появится на экранах уже 14 апреля.

"90 дней, 23 часа, 55 мин, 27 секунд", - говорится в подписи к тизеру нового сезона в официальном аккаунте HBO в Twitter.

В видеоролике выжившие члены семьи Старков обнаруживают в усыпальнице родового замка Винтерфелл свои статуи. Они начинают готовиться к новой битве.

Сначала финальный сезон планировали выпустить летом. Однако телекомпания решила не заставлять фанатов сериала так долго ждать.

Известно, что восьмой сезон будет состоять из шести серий. Кроме того, сейчас HBO разрабатывает спин-офф "Игры престолов", действие которого будет развиваться за сотни лет до времени, описываемого в сериале.

Проект стал самым успешным за всю историю канала HBO. Премьера первого сезона состоялась в 2011 году. Заключительный эпизод седьмого сезона набрал 16,5 миллионов просмотров в США.