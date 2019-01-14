Строительная люлька убила рабочего в Москве

Еще один человек пострадал

В Москве один рабочий погиб и один пострадал при проведении ремонта осветительных приборов на улице Пречистенка возле здания художественной школы. Предварительно, погибший и пострадавший – жители Средней Азии.

Следственный комитет по Москве уже начал проверку по факту гибели рабочего. Назначена судмедэкспертиза. По данным ведомства, пострадавший мужчина находится в больнице. По разным данным, рабочие либо выпали из строительной люльки, либо погибли после ее падения.