ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Строительная люлька убила рабочего в Москве

12:57
  • понедельник
  • 14 января 2019

Еще один человек пострадал

В Москве один рабочий погиб и один пострадал при проведении ремонта осветительных приборов на улице Пречистенка возле здания художественной школы. Предварительно, погибший и пострадавший – жители Средней Азии.

Следственный комитет по Москве уже начал проверку по факту гибели рабочего. Назначена судмедэкспертиза. По данным ведомства, пострадавший мужчина находится в больнице. По разным данным, рабочие либо выпали из строительной люльки,  либо погибли после ее падения.

 

Читайте также:
Главное сегодня
Место падения рабочих
Место падения рабочих
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.