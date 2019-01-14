Ученые опровергли слухи и утверждения СМИ о ее существовании

Появление на небе загадочной планеты наблюдали очевидцы из самых разных уголков мира. Накануне в интернет попало видео из Якутии. Конспирологи уверены, что появление Нибиру повлечет за собой извержение вулканов и землетрясения. В начале января толчки сотрясали Японию, Бразилию и Перу. Ходят слухи, что за несколько часов до их начала на небе видели таинственную планету.

ТВЦ.RU решил разобраться с тем, существует ли Нибиру на самом деле. Ученые в один голос заявляют, что существование планеты – не более, чем сказка.

Исследователь и писатель Гелий Клейменов объяснил невозможность существования Нибиру скоростью движения объектов Солнечной системы. "Планеты такой не существует. Это комедия. Если Нибиру не видели тысячу лет, то она должна перемещаться с очень медленной скоростью. Даже медленнее, чем Плутон, который двигается 250 лет вокруг Солнца. А эта тысячу лет, значит, она вращается со скоростью 1 километр в секунду вокруг Солнца, а Земля вращается со скоростью 20 километров в секунду. Вот такая разница. Поэтому на небосводе, если эта Нибиру появилась, ее увидели бы давно-давно", - заключил он.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе сравнил выдумки о планете с персонажем фольклора.

"Планета Нибиру – это миф. Она существует, как миф. Нет чего-то, вероятность чего можно было бы оценивать. Это как вероятность существования Кощея Бессмертного. Нечего фиксировать. Замените во всех словах "Нибиру" "Кощеем Бессмертным". Зафиксировали ли когда-либо Кощея Бессмертного? Нет, никогда", - подчеркнул ученый.

Главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев считает, что планету путают с гало и другими атмосферными явлениями. Увидеть такой объект можно было бы только с помощью специальной техники.

"Планет в Солнечной системе, как известно, восемь. Они все пересчитаны. Никакой там другой планеты нет. Надо понимать, что планеты дальние, типа Плутона, которые уверенно обнаруживаются, не видны невооруженным глазом. Но астрономия знает о них очень много информации. Поэтому предположить, что взойдет какое-то небесное тело, видимое невооруженным глазом, то есть намного более близкое, которое не было ранее обнаружено, невозможно. Не знаю, что там взошло на небе. Сейчас существует большое число объектов. Бывают объекты типа комет и прочих. Она тогда была бы видна не только в Якутии, но и еще где-то. С другой стороны, сейчас зима, и в атмосфере много льда. Такие атмосферные явления, как гало или паргелий, очень возможны", - сказал он.

Более того, Богачев развеял миф о связи планеты со случившимися землетрясениями. Также он считает, что появление каких-либо явлений на небе может оказаться продуктом активности вулканов.

"Природа землетрясений содержится в земной коре, это движение литосферных плит. Это огромный процесс с большой мощностью, и считается, что небесные тела на него никак не влияют. Возможна какая-то вулканическая деятельность перед литосферными событиями. Вулканические выбросы могли попасть в атмосферу", - подытожил он.