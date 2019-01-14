Лукашенко назвал гибель людей в Донбассе недоразумением

Президент Белоруссии высказался на острую тему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает конфликт в Донбассе недоразумением, который необходимо заканчивать. Он уверен, что сохранение напряженности в регионе является подарком для врагов и соперников.

Своим мнением о ситуации на юго-востоке Украины белорусский лидер поделился на встрече с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком. Лукашенко отметил необходимость скорейшего урегулирования конфликта.

"Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации. Я должен лично убедиться в своей позиции, либо отойти от нее, если не прав", - указал Лукашенко (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что украинские солдаты отказалась воевать в Донбассе. В целом у военных стремительно падает боевой дух и нарастает недовольство президентом страны Петром Порошенко.