Россия и Япония поделят Курилы

Переговоры о мирном договоре стартовали в Москве

Переговоры по заключению мирного договора между Россией и Японией начались в понедельник в Москве. Речь пойдет, в частности, об урегулировании проблемы Курильских островов.

Обе стороны представляют министры иностранных дел - Сергей Лавров и Таро Коно. Об активизации диалога договорились в прошлом году лидеры наших стран. При этом еще до начала переговоров Япония поспешила объявить, что они вошли в финальную стадию. Такие заявления Москва считает преждевременными.

Сергей Лавров призвал работать над развитием двусторонних отношений и установлением атмосферы доверия и партнерства. При этом глава российского МИД подчеркнул необходимость строго придерживаться достигнутых договорённостей, передает "ТВ Центр".

"Президент Путин и премьер Абэ также условились, что эта работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности, которые достигаются на конкретном этапе, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве", - заявил Лавров.