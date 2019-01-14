ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Япония поделят Курилы

14:48
  • понедельник
  • 14 января 2019

Переговоры о мирном договоре стартовали в Москве

Переговоры по заключению мирного договора между Россией и Японией начались в понедельник в Москве. Речь пойдет, в частности, об урегулировании проблемы Курильских островов.

Обе стороны представляют министры иностранных дел - Сергей Лавров и Таро Коно. Об активизации диалога договорились в прошлом году лидеры наших стран. При этом еще до начала переговоров Япония поспешила объявить, что они вошли в финальную стадию. Такие заявления Москва считает преждевременными.

Сергей Лавров призвал работать над развитием двусторонних отношений и установлением атмосферы доверия и партнерства. При этом глава российского МИД подчеркнул необходимость строго придерживаться достигнутых договорённостей, передает "ТВ Центр".

"Президент Путин и премьер Абэ также условились, что эта работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности, которые достигаются на конкретном этапе, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве", - заявил Лавров.

Читайте также:
Главное сегодня
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Японии Таро Коно во время встречи в Москве.
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Японии Таро Коно во время встречи в Москве.
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.