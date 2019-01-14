Собянин провел технический пуск нового участка красной ветки метро

В Новой Москве к лету откроется четыре новых станции метро

На Сокольнической ветке столичного метро завершены основные строительные работы на четырех новых станциях. Уже в мае "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" примут первых пассажиров. В понедельник был проведен технический пуск поездов, в котором принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичная подземка уходит всё дальше на юг. Новая транспортная инфраструктура растянулась еще на 12 километров от Саларьева. Технический пуск прошли сразу четыре новые станции Сокольнической линии: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Качество метро оценил лично мэр Сергей Собянин.

"Сегодня мы проводим технический пуск нового участка Сокольнической линии метро от Саларьева до Коммунарки. Еще несколько месяцев потребуется для пуска-наладки оборудования. И уже к лету москвичи получат четыре новые станции. Город станет ближе для 200 тысяч жителей Новой Москвы и прилегающих к ней районов Московской области", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

То, о чем жители Новой Москвы когда-то и не могли мечтать, сегодня становится частью их жизни, отмечает "ТВ Центр". Строительство новых станций на присоединенных территориях улучшит транспортное обслуживание более шестисот тысяч человек, которые здесь живут и работают. ​​​​Основная отделка метро уже завершена. Архитектурный ансамбль вписывается в уже существующую здесь транспортную инфраструктуру. Первая от "Саларьево" наземная станция "Филатов луг" расположена вблизи одноименного садового товарищества. Ее вестибюль совмещен с надземным пешеходным переходом, который ведет к новым кварталам жилой застройки. А последняя станция Сокольнической линии – "Коммунарка" - в будущем будет пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии метро от МЦК до Коммунарки и далее в Троицк. Таким образом, она будет обслуживаться сразу двумя линиями столичной подземки.

Ввод дополнительных станций Сокольнической линии метро - это и новая дорога в аэропорт. Доехать до "Внуково" теперь можно минуя такси и аэроэкспресс. Однако столичные власти не собираются завершать строительство на этом участке. Здесь уже запроектирована еще одна новая станция - "Потапово", которая должна будет улучшить транспортное обслуживание жителей новых жилых кварталов Коммунарки и примыкающего к ней Южного Бутова.

Елена Сахно, Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".