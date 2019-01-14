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Как изменился график движения грузовиков в Москве

15:04
  • понедельник
  • 14 января 2019

Передвижение большегрузов будет ограничено в период с 06:00 до 22:00 вне зависимости от праздников и времени года

С понедельника изменился график движения грузовиков в Москве. Теперь получить пропуск сроком действия максимум на пять суток на одну машину можно не чаще двух раз в месяц.

Срок рассмотрения такой заявки увеличился до восьми рабочих часов. Кроме того, теперь в течение всего года грузовики смогут передвигаться только с шести утра и до десяти вечера. До этого ограничения на въезд в Москву менялись весной и осенью, передает "ТВ Центр". Теперь городским властям больше не понадобится каждые полгода перенастраивать камеры фото и видеофиксации.

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