Приезжий выбросил в окно полкило героина

Мужчина попытался таким образом избавиться от запрещенных веществ

В подмосковной Кашире задержан 24-летний уроженец Средней Азии, которого подозревают в сбыте наркотических средств. Причём подобного развития событий ничто не предвещало.

Сотрудники ГИБДД остановили машину для обычной проверки документов, однако пока они общались с водителем, его пассажир неожиданно пересел за руль и попытался скрыться. Полицейские преследовали автомобиль до тех пор, пока он не въехал в тупик, передает "ТВ Центр".

По дороге мужчина выбросил из окна пакет, в котором, как выяснилось, было 500 граммов героина.