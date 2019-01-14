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Приезжий выбросил в окно полкило героина

16:30
  • понедельник
  • 14 января 2019

Мужчина попытался таким образом избавиться от запрещенных веществ

В подмосковной Кашире задержан 24-летний уроженец Средней Азии, которого подозревают в сбыте наркотических средств. Причём подобного развития событий ничто не предвещало.

Сотрудники ГИБДД остановили машину для обычной проверки документов, однако пока они общались с водителем, его пассажир неожиданно пересел за руль и попытался скрыться. Полицейские преследовали автомобиль до тех пор, пока он не въехал в тупик, передает "ТВ Центр".

По дороге мужчина выбросил из окна пакет, в котором, как выяснилось, было 500 граммов героина.

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