Робот в помощь: как оперируют урологи Боткинской больницы

С применением высокотехнологичного оборудования врачи проводят до 20 операций в день

Врачи Боткинской больницы проводят почти 70 тысяч операций в год и часть из них — с помощью роботов. Комплекс "Да Винчи" выполняет самые сложные манипуляции в щадящем для пациента режиме. Разумеется, не сам: все его действия контролируют хирурги.

За час до операции он рассказывает анекдоты соседу по палате. Ведь Новый год и свой день рождения 1 января надеется встретить уже дома, с детьми и внуками, оставив болезнь в прошлом. Несколько месяцев назад у Алексея Михайловича обнаружили рак предстательной железы. Направили в Боткинскую больницу: здесь используют один из наиболее успешных методов лечения: операцию проводит робот. Высокоточная и в то же время щадящая технология - уже на следующий день можно ходить!

Робот только повторяет движения рук хирурга, который полностью контролирует весь процесс, находясь на расстоянии от операционного стола. Крошечные ножницы в правой руке управляют аналогичным инструментом внутри брюшной полости пациента. В другой руке - зажим, а ногами регулируется угол зрения и крупность изображения. Ведь глазами робота врач в мельчайших деталях видит организм изнутри, причем, в 15-кратном увеличении.

Многорукий робот "Да Винчи" - революционер в медицине. Малая кровопотеря, минимальная травматичность, при этом свобода действий и точность движений хирурга.

"Трубочки полые, и через них вводятся инструменты роботические. Отличаются большим изяществом, и возможности управления иные: напоминают открытую хирургию с точки зрения поворотов и перемещения инструментов", - объясняет заведующий урологическим отделением Боткинской больницы Евгений Велиев.

Таких роботов в Москве всего несколько, но они уже зарекомендовали себя как весьма эффективный помощник врачей. Опытные специалисты без труда осваивают управление системой. Особенно успешно технология применяется в урологии и онкологии. В урологическом отделении Боткинской больницы в день проводят до 20 операций - и большинство из них малоинвазивные, высокотехнологичные, с использованием новейших методов и оборудования, в том числе робота "Да Винчи". Причем лечат здесь не только москвичей, но и пациентов со всей России.

Полина Кастрицкая, Владимир Черных, Максим Мирошниченко, Дмитрий Андрианов. "ТВ Центр".