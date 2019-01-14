ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Побег" с эвакуатора в Москве сняли на видео

15:17
  • понедельник
  • 14 января 2019

В Сети появилось видео инцидента у "Внуково"

В Москве водитель совершил "побег" на машине с эвакуатора. Всё произошло накануне на подъезде к аэропорту "Внуково".

На кадрах видно, как мужчина требует от сотрудников эвакуационной службы вернуть его машину. Однако получив отказ, он самостоятельно убрал ограничители, забрался на платформу эвакуатора и сел за руль, сообщает "ТВ Центр". После чего он резко съехал на землю и также быстро покинул место инцидента. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Главное сегодня
Сотрудник дорожной службы во время эвакуации неправильно припаркованного автомобиля
Сотрудник дорожной службы во время эвакуации неправильно припаркованного автомобиля
Эвакуатор
Эвакуатор
Водитель совершает "побег" на машине с эвакуатора
Водитель совершает "побег" на машине с эвакуатора
Водитель совершает "побег" на машине с эвакуатора
Водитель совершает "побег" на машине с эвакуатора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.