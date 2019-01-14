"Побег" с эвакуатора в Москве сняли на видео

В Сети появилось видео инцидента у "Внуково"

В Москве водитель совершил "побег" на машине с эвакуатора. Всё произошло накануне на подъезде к аэропорту "Внуково".

На кадрах видно, как мужчина требует от сотрудников эвакуационной службы вернуть его машину. Однако получив отказ, он самостоятельно убрал ограничители, забрался на платформу эвакуатора и сел за руль, сообщает "ТВ Центр". После чего он резко съехал на землю и также быстро покинул место инцидента. Автомобиль получил серьезные повреждения.