"Заминировавший" аэропорты лжетеррорист задержан

По предварительным данным, он страдает психическим заболеванием

Сотрудники полиции установили и задержали мужчину, который сообщил об угрозе взрыва в трех московских аэропортах.

Взрывных устройств в воздушных гаванях не обнаружено. В отношении подозреваемого проводится проверка. По данным ТАСС, мужчина страдает психическим заболеванием. На данный момент проверяется, стоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере.

Источник "Интерфакса" сообщил о личности подозреваемого – это житель Татарстана, звонок поступил с территории республики.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб проверяют сообщение о минировании трех столичных аэропортов – "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". В "Домодедово" были введены дополнительные меры для обеспечения безопасности.