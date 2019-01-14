Германия отстояла "Северный поток-2"

Между США и Германией назревает конфликт

Германия и США занимают разные позиции по проекту "Северный поток-2", заявили в немецком МИД. Накануне в немецких СМИ опубликовали информацию о письмах посла Соединенных Штатов Ричарда Гренелла компаниям ФРГ, в которых глава дипмиссии предупреждает о возможности введения в отношении них американских санкций из-за участия в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Позиция Вашингтона: проект подрывает безопасность Украины и всей Европы. Такие действия в Германии сочли за провокацию, передает "ТВ Центр".

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики, возможные санкции против подрядчиков газопровода он назвал неприемлемыми.