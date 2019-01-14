"Прикована к постели": состояние Маргариты Тереховой резко ухудшилось

Артистка потеряла память

Союз кинематографистов России объявил сбор средств на лечение народной артистки Маргариты Тереховой. О помощи попросила семья актрисы.

Терехова страдает от болезни Альцгеймера уже несколько лет. В последнее время состояние актрисы ухудшилось. "Она прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние", - говорится в сообщении на сайте Союза.

Родные Тереховой отметили, что семья по мере сил и возможности обеспечивает актрисе достойный уход. "Но денег на это катастрофически не хватает", - пояснили близкие артистки.

Народную артистку России Маргариту Терехову называли секс-символом советского кинематографа. В кино актриса дебютировала в 65-м году. Она запомнилась ролями в таких кинокартинах, как "Белорусский вокзал", "Собака на сене", а также "Д’Артаньян и три мушкетёра". Мировую известность актрисе принесла роль в картине "Зеркало" Андрея Тарковского.

Последней ее работой был фильм Михаила Козырева "Поездка к матери", который вышел в 2014 году. В тот раз она озвучила свою героиню, а сама не появлялась в кадре. Уже более 10 лет Терехова не приходит на публичные мероприятия.