ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Прикована к постели": состояние Маргариты Тереховой резко ухудшилось

14:37
  • понедельник
  • 14 января 2019

Артистка потеряла память

Союз кинематографистов России объявил сбор средств на лечение народной артистки Маргариты Тереховой. О помощи попросила семья актрисы.
Потерявшая память Маргарита Терехова умирает в нищете

Терехова страдает от болезни Альцгеймера уже несколько лет. В последнее время состояние актрисы ухудшилось. "Она прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние", - говорится в сообщении на сайте Союза.

Родные Тереховой отметили, что семья по мере сил и возможности обеспечивает актрисе достойный уход. "Но денег на это катастрофически не хватает", - пояснили близкие артистки.

Народную артистку России Маргариту Терехову называли секс-символом советского кинематографа. В кино актриса дебютировала в 65-м году. Она запомнилась ролями в таких кинокартинах, как "Белорусский вокзал", "Собака на сене", а также "Д’Артаньян и три мушкетёра". Мировую известность актрисе принесла роль в картине "Зеркало" Андрея Тарковского.

Последней ее работой был фильм Михаила Козырева "Поездка к матери", который вышел в 2014 году. В тот раз она озвучила свою героиню, а сама не появлялась в кадре. Уже более 10 лет Терехова не приходит на публичные мероприятия.

Главное сегодня
Актриса Маргарита Терехова
Актриса Маргарита Терехова
Актриса Маргарита Терехова
Актриса Маргарита Терехова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.