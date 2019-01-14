Новый скандал: Малахов и Бузова объявили бойкот беременной Лопыревой

В сети активно обсуждается ее роман

Андрей Малахов осудил Викторию Лопыреву на ее странице в Instagram за связь с женатым мужчиной. Модель беременна от бизнесмена Игоря Булатова, который оставил жену и двоих детей. Младшему ребенку нет еще и года.

Лопырева долгое время скрывала своего избранника. Накануне Нового года она улетела в Майами. Папарацци сделали снимки, на которых она публично обнималась и целовалась с мужчиной, который оказался Булатовым.

"Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от этого фото из Майами – у меня шок. Извини, я отписываюсь от твоей страницы", - цитирует слова Малахова из комментария в социальной сети "Экспресс-газета".

С критикой на Лопыреву обрушилась и Ольга Бузова, которая сама пережила развод два года назад. "Спать с женатыми – это дно", - заявила певица и телеведущая.

Позже Виктория удалила комментарии своих коллег. Она заявила, что с Игорем ее связывает настоящая любовь.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что Лопыреву осудили несправедливо. Он нелестно высказался о поведении Бузовой и Малахова.

"Вмешательство в чужую личную жизнь, обсуждение ее, а также попытки ее осудить не выглядят признаками большого ума. Но, оказывается, главные моралисты нашей страны - это Малахов и Бузова? По крайней мере, судя по публикациям в СМИ, то, как они молниеносно публично осудили Викторию Лопыреву за ее роман, говорит именно об этом. Один производит передачи, от некоторых выпусков которой, плюется вся страна, а другая похоже возомнила себя великой певицей", - сказал Манукян ТВЦ.RU.

Он счел фотографии и клипы Бузовой слишком откровенными. "Но если посмотреть ее некоторые фото и клипы, то становится сразу очевидно, что в моралисты ей лезть не стоит. Если они вдруг посчитали себя главной совестью страны, то зря. Пусть эти дамы и господа следят за собой и за своей личной жизнью. Лично я Лопыреву никак обсуждать и осуждать не собираюсь. Бог ей судья, а никак не Малахов и не Бузова", - подытожил Вадим Манукян.