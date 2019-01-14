Потерявшую маму при взрыве в Шахтах девочку спасли чудом

Под завалами оказалась вся семья

Этим утром в одном из жилых домов города Шахты Ростовской области произошёл взрыв бытового газа. В результате частичного обрушения погибла женщина, ещё 7 человек пострадали.

Ситуацию в ходе совещания с вице-премьерами обсудил Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр". Премьер-министр выразил соболезнования семье погибшей. С учётом событий в Шахтах и Магнитогорске Дмитрий Медведев потребовал проанализировать законодательство о безопасности в сфере газоснабжения.

"С учетом того, что это уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющих компаний в этой сфере", - заявил Медведев.

На месте ЧП сейчас продолжается разбор завалов. Спасатель Алексей Белогубцев рассказал, как из-под обломков конструкций вызволяли двухлетнюю девочку и ее родителей. Найти их удалось благодаря слабому звуку. По словам Белогубцева, было ощущение, что от этого момента до спасения прошло три часа, хотя спасательная операция заняла всего три минуты. Сотрудники МЧС сначала откопали мужчину, а затем его погибшую жену, пишет ТАСС.

"Он кричит: "Ребенок!" Под ним нашли ребенка, но он сильно зажатый был. Когда отдавали на эвакуацию, она обняла меня, сказала: "Дядя", - рассказал Белогубцев, добавив, что сначала ребенок сильно плакал, но поток успокоился.