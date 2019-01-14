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В ОНФ разъяснили момент с ланч-боксами в школах

15:14
  • понедельник
  • 14 января 2019

СМИ неверно растолковали одну строчку проекта СанПиН

Новый проект СанПиН по организации питания детей не запрещает приносить в школу еду домашнего приготовления. Об этом сообщил глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Развожаев.

В ОНФ объяснили, что речь шла только об организации в школьных столовых, что именно должны делать комбинаты питания, как использовать и хранить большие партии продуктов и других положениях. О запрете индивидуальной еды речь не шла. Одна строчка проекта СанПиН была неверно интерпретирована, уточнил Развожаев.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что родители имеют полное право кормить своего ребенка, так как считают нужным, пишет ТАСС.

Ранее "Московский комсомолец" сообщил, что Роспотребнадзор готовит проект новых санитарных правил и норм, в одном из пунктов которого идет речь о запрете приносить в школьную столовую продукты и блюда из дома.

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