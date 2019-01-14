Надо учиться их опыту: украинский командир восхищен нацистами

​Военный повесил в своем кабинете портрет оберштурмбаннфюрера СС

У немецких нацистов есть, чему поучиться, считает командир 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский. По его словам, необходимо использовать их опыт, чтобы "понять врага".

"Скорцени — это офицер СС, воевал за немцев, но для меня это символ, что своего врага тоже надо знать и учиться их опыту, чтобы побеждать, а у немцев есть чему поучиться", – отметил Сухаревский в статье на сайте "Цензор.нет". При этом украинский командир вывесил в своем кабинете портрет гитлеровского диверсанта и оберштурмбаннфюрера СС Отто Скорцени.

Об этом написал в своем Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. При этом он напомнил, чему еще "можно поучиться" у нацистов. В частности, он напомнил, что Скорцени принимал участие в крупнейшем еврейском погроме - Хрустальной ночи. После этого он завладел виллой. Ее настоящим хозяином был еврей, который бесследно исчез. При этом некоторые предприятия, принадлежащие евреям, Скорцени присоединил к фирме своего тестя.

"Не говоря уже о всей остальной его деятельности в СС, которая способствовала гибели миллионов людей", – написал Долинский. Кроме того, в кабинете Сухаревского висит портрет предводителя украинских националистов Степана Бандеры.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выложил на своей странице в Facebook фотографию. На ней он стоит вместе с украинскими десантниками. Однако действия украинского лидера, неожиданно, привели к скандалу. Пользователи соцсети увидели на форме одного из военных шевроны танковой дивизии СС "Мертвая голова". Это череп со скрещенными костями. Позднее десантник публично извинился за ношение фашистской символики. Он объяснил появление нашивки своей необразованностью и отметил, что считал символику безобидным пиратским флагом.