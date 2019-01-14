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Как правильно нырять в купель на Крещение

15:36
  • понедельник
  • 14 января 2019

Что нужно взять с собой на крещенские купания?

В ночь на 19 января православные отмечают Крещение Господне. В московском главке МЧС России рассказали, как подготовиться к купанию в крещенской проруби, чтобы не возникло проблем со здоровьем.

В ведомстве призвали ни в коем случае не заходить в прорубь в пьяном виде. Кроме того, перед купанием необходимо разогреть тело – сделать легкую разминку или пробежку.

"К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби", - указали в МЧС.

После купания необходимо тщательно вытереться полотенцем и надеть сухую одежду, отмечает АГН "Москва". Также спасатели рекомендуют выпить горячий чай. Находиться в проруби рекомендуется не более одной минуты.

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