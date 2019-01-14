ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван самый популярный пост в Instagram

15:28
  • понедельник
  • 14 января 2019

Пользователи оставили более 26 миллионов лайков под фотографией

Фотография обычного на вид куриного яйца набрала в понедельник более 26 миллионов лайков в Instagram. Таким образом, в соцсети поставлен новый рекорд по лайкам.

Пост обогнал по популярности фото дочери американской модели Кайли Дженнер. Этот пост набрал более 18 миллионов лайков с 7 февраля 2018 года, пишет Газета.Ru.

Куриное яйцо опубликовано в профиле world_record_egg. Фото яйца – единственный пост в инстаграме анонима.

Читайте также:
Главное сегодня
Яйца
Яйца
Самый популярный пост в Instagram
Самый популярный пост в Instagram
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.