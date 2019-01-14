Назван самый популярный пост в Instagram

Пользователи оставили более 26 миллионов лайков под фотографией

Фотография обычного на вид куриного яйца набрала в понедельник более 26 миллионов лайков в Instagram. Таким образом, в соцсети поставлен новый рекорд по лайкам.

Пост обогнал по популярности фото дочери американской модели Кайли Дженнер. Этот пост набрал более 18 миллионов лайков с 7 февраля 2018 года, пишет Газета.Ru.

Куриное яйцо опубликовано в профиле world_record_egg. Фото яйца – единственный пост в инстаграме анонима.