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Суррогатная мать тайно родила Евгению Миронову наследника

15:59
  • понедельник
  • 14 января 2019

Артист скрывает сына Петра от общественности

У известного актера Евгения Миронова подрастает сын Петр, которому ему родила суррогатная мать. Ребенку около трех лет, сообщил на условиях анонимности знакомый артиста.

По его словам, прибегнуть к такому способу стать отцом Миронова призвала Алла Пугачева, с которой Евгений находится в хороших отношениях. При этом она посоветовала актеру клинику, которая помогла им с Максимом Галкиным стать родителями Лизы и Гарри, пишет "Starhit".

Отмечается, что Миронов иногда берет ребенка на работу в Театр Наций, где мальчику даже оборудовали специальную комнату. Также Петю видели гуляющим с няней на Чистых прудах около дома артиста.

У 52-летнего Евгений Миронова нет жены. По словам самого актера, у него просто нет на это времени.

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