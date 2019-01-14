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Россия потребовала от Японии признать поражение

15:51
  • понедельник
  • 14 января 2019

Японская делегация на переговорах в Москве не стала возражать

Для продвижения в вопросе мирного договора с Россией Японии следует признать итоги Второй мировой войны в полном объеме. Речь идет и о суверенитете над всеми островами Южной Курильской гряды, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве.
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По словам российского министра, это принципиальная позиция Москвы, и без признания Токио итогов Второй мировой сторонам будет сложно рассчитывать на движение вперед. Возражений на это на переговорах со стороны японской делегаций не последовало.

Сергей Лавров подчеркнул, что вопрос суверенитета России над Курилами не обсуждается. "Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория Российской Федерации, и обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как "северные территории", что, конечно же, неприемлемо", - заявил министр.

Не меньшее недоумение вызвало в Москве и заявление советника Синдзо Абэ о заинтересованности США в заключении мирного договора между Россией и Японией, сообщает ТВЦ. RU. Ранее Кацуюки Каваи заявил, что подписание документа укрепит блок по сдерживаю Китая. Лавров назвал слова японского чиновника возмутительными.

Между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора. В рамках советско-японской декларации 1956 года, Москва выражала готовность передать Токио остров Шикотан и гряду Хабомаи. Однако это возможно только после заключения мирного договора. При этом Япония претендует также на острова Итуруп и Кунашир согласно Трактату о торговле и границах 1855 года. Россия собственный суверенитет над Южными Курилами сомнению не подвергает.

 

 

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