Уборщица отеля нашла тела студентки МГУ и её 29-летнего жениха

Пара часто снимала номера в гостиницах

Горничная обнаружила бездыханные тела девушки и парня в одном из номеров отеля SunFlower Park на юге Москвы. 18-летняя Алеся К. и 30-летний Виталий З. скончались предположительно от передозировки наркотиков.

Девушка закончила школу с золотой медалью и продолжала учиться на факультете журналистики МГУ. Молодой человек – выпускник столичного колледжа, нигде не работал. Влюбленные жили в коммунальной квартире недалеко от родителей парня.

Чтобы побыть наедине они часто оставались в отелях. По некоторым данным, пара и раньше употребляла запрещенные вещества, пишет РЕН ТВ.

Сейчас правоохранительные органы проверяют, могли ли молодые люди увлекаться эзотерическими практиками и нумерологией. В гостинице они выбрали номер 1111 на 11-м этаже. Отель расположен на Кировоградской улице, 11.

Пара познакомилась в социальных сетях. В последнее время ребята вели разгульный образ жизни.