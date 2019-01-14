ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван повышающий риск смерти фактор

16:37
  • понедельник
  • 14 января 2019

"Прогулы" визитов к врачам могут привести к летальному исходу

Шотландские ученые в течение трех лет провели масштабное исследование, чтобы выяснить, как влияют пропуски визита к врачу на выживаемость пациентов с различными заболеваниями.

Выводы оказались неутешительны. Люди с хроническими заболеваниями, которые "прогуляли" два и более визита к врачу в течение года, в среднем умирали в три раза чаще, чем прилежные пациенты.

При этом пациенты с психическими заболеваниями пропускали визиты к медикам чаще, чем "хроники", и в среднем умирали в возрасте 50 лет, что исследователи считают преждевременной смертью. Многие их них получали отравления наркотиками или алкоголем, отмечает издание "N+1".

В ходе исследования ученые изучили порядка 11,5 миллиона визитов к врачам.

Читайте также:
Главное сегодня
Реанимация
Реанимация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.