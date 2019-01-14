Назван повышающий риск смерти фактор

"Прогулы" визитов к врачам могут привести к летальному исходу

Шотландские ученые в течение трех лет провели масштабное исследование, чтобы выяснить, как влияют пропуски визита к врачу на выживаемость пациентов с различными заболеваниями.

Выводы оказались неутешительны. Люди с хроническими заболеваниями, которые "прогуляли" два и более визита к врачу в течение года, в среднем умирали в три раза чаще, чем прилежные пациенты.

При этом пациенты с психическими заболеваниями пропускали визиты к медикам чаще, чем "хроники", и в среднем умирали в возрасте 50 лет, что исследователи считают преждевременной смертью. Многие их них получали отравления наркотиками или алкоголем, отмечает издание "N+1".

В ходе исследования ученые изучили порядка 11,5 миллиона визитов к врачам.