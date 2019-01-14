Лавров анонсировал введение безвиза с Японией

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Глава МИД России Сергей Лавров по итогам первого этапа российско-японских переговоров по вопросу заключения мирного договора намерен добиться безвизового режима с Японией. Введение его в действие может начаться локально.

"Это наша глобальна цель. Мы считаем, что нет никаких причин, почему Россия и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная, например, с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо", - приводит слова Лаврова ТАСС.

По его словам, в последнее время Россия предложила много инициатив, направленных на упрощение режима передвижения для бизнесменов, туристов, участников спортивных и культурных обменов.

Однако у сторон пока еще сохраняются разногласия по теме мирного договора. Позиции России и Японии в диалоге по этому вопросу изначально были полностью противоположными.

"Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать", - добавил глава МИД.

В октябре 2018 года визовые требования Японии для российских туристов смягчились. Для въезда по путевке нужно предоставить только анкету и загранпаспорт.