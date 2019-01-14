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Раненный в сердце мэр Гданьска умер

16:59
  • понедельник
  • 14 января 2019

Перед этим его ввели в состояние искусственной комы

Скончался мэр польского города Гданьск Павел Адамович. На градоначальника было совершено покушение во время благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи".

Когда на сцене оказался Адамович, к нему вырвался 27-летний Стефан В. Жертва получила два удара ножом в область сердца. После этого глава города был экстренно госпитализирован. Его перевели в реанимацию. Врачи диагностировали у него серьезные повреждения сердца, диафрагмы, а также раны органов брюшной полости. Операция продлилась пять часов, но врачи так и не сумели спасти мэра.

Сам нападавший был задержан на месте преступления. Он ранее уже был судим за ограбление. На мероприятие он прошел по поддельному  удостоверению журналиста. Свои действия злоумышленник объяснил желанием отомстить за пытки, которым он якобы подвергался в тюрьме.

"Большой оркестр праздничной помощи", который проходит во всех городах Польши каждый год, собирает средства на помощь медицинским учреждениям. Акция завершается концертом, передает ТАСС.

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