Европа вынудила Украину резко поднять цены на продукты

Больше всего подорожали популярные овощи - капуста и лук

На Украине посчитали, как сильно подорожали продукты по итогам 2018 года. Лидером рейтинга стал репчатый лук – цена на него взлетела более чем на 67%. В конце года килограмм этого популярного овоща продавался за 16,8 гривны.

Также на Украине сильно подорожала белокочанная капуста. Она прибавила в центре почти 44% и сейчас продается за 8,9 гривны. Примерно на столько же подорожали свекла и морковь, а цена картофеля увеличилась на четверть.

Помимо продуктов, на Украине взлетели цены на дизельное топливо и сигареты, отмечает "Вести Украины". Эксперты отмечают, что ценники возросли из-за поставок продуктов в соседнюю Польшу. Там скупают овощи по высоким ценам, от этого они растут и на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, что на Украине с 2013 года более чем в два раза сократились пенсии и размер прожиточного минимума. При этом коммунальные платежи и стоимость продуктов, напротив, взлетели.