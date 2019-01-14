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МЧС уточнило количество погибших в Шахтах

17:49
  • понедельник
  • 14 января 2019

Информацию о новых жертвах взрыва газа назвали недостоверной

Спасатели продолжают поисковые работы на месте взрыва газа в жилом доме города Шахты в Ростовской области. При этом в региональном ГУ МЧС России опровергли информацию об обнаружении еще трех тел погибших.

Ранее об этом сообщил паблик Mash. По его данным, число погибших якобы возросло до четырех. Еще 11 человек ранено.

Между тем, поврежденный дом будет подключен к теплоснабжению до конца 14 января. Однако это не касается подъезда, в котором произошел взрыв, сообщает ТАСС. Кроме того, в то же время будет подано тепло в соседний дом. Он также был отключен от теплоснабжения, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

Ранее был опубликован список пострадавших при взрыве. Пропавшими без вести при этом считались три человека. Однако позднее в МЧС сообщили, что ведут поиски четверых людей.

Взрыв бытового газа в Ростовской области произошел утром, 14 января. На девятом и восьмом этажах разрушены четыре квартиры. По официальным данным, погибла женщина. Семеро спасены из-под завалов. Еще 162 человека, проживающих в девятиэтажке и соседнем доме, были эвакуированы.

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