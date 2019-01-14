Медведев остался недоволен новогодними праздниками

Премьер назвал новогодние каникулы вредными для экономики

Слишком длинные каникулы не идут на пользу российской экономике. Так премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал прошедшие новогодние праздники.

Глава правительства посетовал, что "практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо "отмечает", передает ТАСС. Напомним, прошедшие праздники стартовали 30 декабря и продолжались до 9 января.

Ранее СМИ посчитали, что экономика страны потеряла почти 1,2 триллиона рублей за время новогодних каникул. Это 1,5% ВВП. В эти дни не работала примерно половина российских организаций.