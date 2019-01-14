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"Купюры слабоваты": елку в Раде украсили деньгами

18:34
  • понедельник
  • 14 января 2019

Гривны повесили почти на каждую ветку новогоднего дерева

Новогодняя елка в столовой Верховной Рады оказались украшена деньгами. На нее повесили украинские банкноты разного достоинства, самая большая купюра в 20 гривен.

Снимок с елкой опубликовал на своей странице в Facebook депутат Киевсовета, директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

 

"В Верховной Раде даже елка в столовой - и та вся в деньгах", - отметил автор поста.

В комментариях пользователи высмеяли такой способ украсить новогоднюю красавицу. Некоторые иронизируют: "что-то купюры слабоваты".

На прошлой неделе сообщалось, что на Украине с 2013 года фактически произошло обнищание населения - резко сократились пенсии и размер прожиточного минимума.

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